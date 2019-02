Pflichtschüler aus Wels im Finale bei Lego-Wettstreit

WELS. Schöner Erfolg für Simon Keck, Berthold Schneider, David Glück, Pascal Hatheyer, Rene Mamic, Andrea Buchmayr, Janka Janics, Nico Fussek und Erik Borsos von der "Technisch-naturwissenschaftlichen Neuen Mittelschule" in der Rainerstraße.

Die erfolgreichen Schüler mit Martina Deinhamer und Andreas Riedl (Pädagogische Hochschule Oberösterreich) Bild: (pri.)

Die Schützlinge von Andreas Pramper und Martina Deinhamer gewannen beim First-Lego-League-Wettbewerb im Linzer Ars Electronica Center die Gesamtwertung. Sie sind nun beim Bundesfinale in Bad Radkersburg (Steiermark) am Samstag dabei.

Bei dem Wettstreit müssen Kinder einen Lego-Roboter so programmieren, dass er verschiedene knifflige Aufgaben erledigen kann. Die Welser feierten noch weitere Erfolge: Sie gewannen erste Plätze für das beste Forschungsprojekt und das beste Roboter-Design. Sie schlüpften als Schauspieler des Stücks "Into Orbit" in die Rollen von "Aliens", die auf dem Dach der Schule landen. Die "grünen Männchen" waren den Erdlingen wohlgesinnt und rieten dringend zu weniger Plastikmüll und CO2-Ausstoß.

