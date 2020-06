Pflegekräfte als Helden nicht nur in Corona-Zeiten

Der Bedarf an Nachwuchs ist hoch, der Job krisenfest. Das Klinikum Wels-Grieskirchen will neben Berufseinsteigern auch Quereinsteiger ansprechen.

Eine dieser Quereinsteigerinnen ist die 38-jährige Nicole Koller aus Wels, die im Vorjahr die Ausbildung zur Pflegefachassistenz begonnen hat. Das neue Berufsbild ersetzt im Prinzip jenes der Krankenschwester, die Ausbildung dauert zwei Jahre.

Die sechsfache Mutter und gelernte Friseurin hat sich entschlossen, in die Pflege zu wechseln, "weil ich es als meine Aufgabe sehe, anderen zu helfen und Menschen auf einem schwierigen Lebensweg ein Stück weit zu begleiten." Mit 38 Jahren sei der Zug längst noch nicht abgefahren. Sie ist überzeugt, dass man alles schaffen kann, wenn man nur will. Die letzten Monate waren für die Welserin aber sehr arbeitsintensiv, weil neben der Ausbildung auch das "Homeschooling" der Kinder herausfordernd war. Sie freue sich darauf, wenn nach Corona auch in der Ausbildung wieder Normalität einkehrt. Ihre beiden Jüngsten, Zwillinge, sind außerdem erst drei Jahre alt.

Nicht durch Maschinen ersetzbar

Für sie sei die Ausbildung genau das Richtige. "Ich blühe total auf, mein Wissensdurst wird gestillt, aber das Zwischenmenschliche ist das wirklich Besondere, Menschen zu begleiten, so gut du es kannst." Und sie schätze die besonderen Momente, wenn sich Patienten beispielsweise freuen, wenn man das Zimmer betritt. Man erhalte viel Dankbarkeit und Anerkennung. Sie habe sich für einen Zukunftsberuf entschieden, betont sie: "Pflege ist ein wichtiger Teil des Systems, erfordert hundert Prozent Menschlichkeit und kann nie durch Maschinen ersetzt werden."

Am Klinikum Wels-Grieskirchen arbeitet knapp die Hälfte der 3800 Mitarbeiter in der Pflege, mehr als 60 Prozent davon in Teilzeit. Der Frauenanteil liegt bei 88 Prozent.

Umzusatteln, dazu hat sich auch der ausgebildete pharmazeutisch-kaufmännische Assistent Roman Echer entschieden. Der 37-Jährige macht derzeit ebenfalls die Ausbildung zur Pflegefachassistenz in Wels. Für ihn ist es eine besonders sinnstiftende Aufgabe. "Ich habe auch viele Vorbilder in meiner Familie. Stiefmutter, Tante und Schwester sind beziehungsweise waren alle als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen tätig."

Die Ausbildungskurse zur Pflegefachassistenz beginnen in Wels im Herbst und im Frühjahr.

Mehr Infos über alle Ausbildungswege unter wirsindpflege.at

