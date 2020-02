WELS/WELS-LAND. Pflegekräfte machen derzeit mit Warnstreiks auf ihre Anliegen wie eine bessere Bezahlung und eine 35-Stunden-Woche aufmerksam. Der Personalmangel wird indessen zu einer immer größer werdenden Herausforderung. So können derzeit etwa in den Senioren- und Pflegeheimen im Bezirk Wels-Land 55 Betten nicht belegt werden, der Großteil davon in Lambach, wo der Neubau im Frühjahr 2019 eröffnet wurde.