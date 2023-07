Pferdezentrum produziert Strom aus Sonne und Pferdemist

Im nächsten Jahr entscheidet sich, ob das Stadlinger Pferdezentrum in puncto Energiebedarf künftig auf eigenen Beinen stehen kann. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden im österreichischen Kompetenzzentrum für Zucht, Sport und Ausbildung zwei große Versorgungsprojekte in Angriff genommen.

Den ersten Schritt Richtung Unabhängigkeit bildet eine 183-kWp-Photovoltaikanlage am Dach der großen Veranstaltungshalle. Die 430 Paneele können rund 200.000 Kilowattstunden pro Jahr erzeugen, das entspricht dem gesamten Energieverbrauch des Pferdezentrums. Die Anlage ist Mitte Juli in Betrieb gegangen. Fürs Erste wird ein Teil des produzierten Überschusses in die Speicher der neuen Energiegenossenschaft Traun-Ager-Alm eingespeist. Ihr gehören Bürger und Bürgerinnen, Firmen, Gemeinden sowie landwirtschaftliche Betriebe an, darunter auch das Pferdezentrum. Ziel sei es, regional Strom zu erzeugen und diesen zu einem fairen Preis zu verkaufen, heißt es seitens der Energiegenossenschaft.

Um endgültig energieautark wirtschaften zu können, setzt Geschäftsführer Johannes Mayrhofer auf eine Biogasfermentieranlage, die ebenfalls Strom erzeugt. Im Pferdezentrum fallen jährlich rund 7800 Tonnen Pferdemist an. Wegen der großen Menge sei die Weiterverarbeitung und Abnahme zu einer immer größer werdenden Herausforderung geworden, betont Mayrhofer. Freilich enthält Pferdemist wertvolles Biogas, das nun genutzt werden soll. In einer Testanlage wird den Hinterlassenschaften Biogas entzogen und in Energie umgewandelt. Die verbleibenden zwei Drittel des Materials können nach einer dreiwöchigen Fermentierung in der Landwirtschaft als natürlicher Dünger verwendet werden: "So entsteht zum einen Energie, zum anderen ein nachhaltiger Dünger. Zudem wird die Menge des Mists reduziert. Das ist eine Win-win-Situation", betont der Chef des Pferdezentrums.

In einer sechs Monate dauernden Versuchsphase werden Funktionalität und Abwicklung getestet und die Ergebnisse gemessen. Zuletzt hat sich Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) dazu im Pferdezentrum einen Überblick verschafft.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper