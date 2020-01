Pferde-Spende für den Schelmenrat

Die 92-jährige Lambacherin Helga Rossiwall war viele Jahre eifrig für die Faschingsgesellschaft in ihrer Heimatgemeinde tätig. Ihr einstiges Herzensprojekt, zehn handgemachte Steckenpferde samt Kostümierung, hütet aber seit Jahren den Dachboden. Das änderte sich schlagartig, als die elegante Dame Zeitungsartikel über den "Schelmenrat zu Wels" las. "Ich war begeistert, wie schnell der Fasching in Wels erblüht ist, und möchte daher meinen Pferdchen neues Leben einhauchen", sagt Rossiwall. Die Steckenpferde werden bei der Faschingsrevue am 22. Februar wieder zum Leben erweckt. Kanzlerin Anna Wippl und Vizekanzler Klaus Holzinger bedankten sich bei Rossiwall mit einem herzhaften "Walla Walla".

