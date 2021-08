Pfarrer ist neuer Ehrenbürger

Bürgermeister Harald Grubmair überreichte die Ehrenbürgerurkunde feierlich bei einem Gottesdienst. Viel Energie hat der Seelsorger unter anderem in die Innen- und Außenrenovierung der Pfarrkirche gesteckt. Mit der Pfarrhofsanierung steht bereits das nächste Projekt an. Etzlstorfer ist seit 2014 auch Pfarrer in Scharten.