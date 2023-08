Pfarre St. Franziskus sammelt für Flohmarkt

Auf dem gesamten Areal, inklusive eines 1000 Quadratmeter großen Festzelts, wird im Sinne der Nachhaltigkeit gedacht und Nutzbarem ein zweites Leben gegeben. Das Warenangebot reicht dabei von Bekleidung, Spielwaren, Büchern, Sportartikeln, Haushaltswaren und Geschirr bis zu Dekorativem für Haus und Garten. Auch eine große Auswahl an Fahrrädern wird offeriert.

Angenommen werden ab Montag, 28. August, alle brauchbaren und unbeschädigten Dinge mit Ausnahme von großen Möbeln, Matratzen, Röhrenmonitoren, Reifen oder Felgen (Infos im Pfarrbüro, Tel. 07242 64 8 66).

Am Flohmarkt-Wochenende ist am Samstag, 16. September, von 8 bis 17 Uhr und am Sonntag, 17. September, von 10.30 bis 14 Uhr geöffnet, auch für Stärkung mit Speisen und Getränken ist gesorgt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper