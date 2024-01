Peuerbach: Ehemaliger SP-Landesrat spielt einen Justizminister

Ein prominenter Name findet sich auf der Besetzungsliste des Schlosstheaters Peuerbach. Der ehemalige Landesrat und frühere Vorsitzende der SP Oberösterreich Reinhold Entholzer spielt im aktuellen Stück "Der wahre Jakob" unter der Regie von Brigitte und Herbert Wiesinger den Justizminister Dr. Prüda. Herbert Wiesinger hat dem Steegener die Rolle angetragen. "Er hat zu mir gesagt, du spielst eh einen Politiker, das passt doch", erzählt Entholzer im Gespräch mit dem OÖNachrichten. Er habe geantwortet: "Na bravo, genau das Richtige. Und so schnell kann’s gehen, dass ich zum Justizminister aufgestiegen bin", sagt Entholzer und lacht. Etwas Schauspielerfahrung bringt der ehemalige Politiker mit. Böse Zungen mögen ja behaupten, dass viel Inszenierung zum Politikerdasein dazugehört. Entholzer jedenfalls sammelte erste Schauspielerfahrung in seiner Gymnasialzeit und schrieb für SP-Bälle in Peuerbach Sketche, bei denen er auch selbst mitspielte. Regisseurin Brigitte Wiesinger streut ihm und dem Hauptdarsteller, dem Caritas-Vorstand Stefan Pimmingstorfer, Rosen. "Beide sind eine große Bereicherung. Stefan ist sowieso ein Naturtalent", sagt Wiesinger.

Mehr Schein als Sein

In dem Lustspiel in drei Akten geht es um den ewigen Kampf zwischen Schein und Sein. Der Protagonist des Stücks, Jakob Kaiser, seines Zeichens Stadtrat und Obmann eines Vereins für Moral und gesellschaftliche Stellung der Frau, kann seinen hohen Zielen bei einem Kongress im fernen Wien nicht wirklich gerecht werden. Der wahre Jakob kommt zum Vorschein, als er sich mit der verführerischen Varietétänzerin Fanny auf einen vergnüglichen Abend einlässt.

Zurück im ländlichen Hausruckviertel hat das nächtliche Abenteuer Folgen für alle Beteiligten, als die Sängerin Fanny plötzlich im Haus des Stadtrats auftaucht.

Geprobt wird seit Oktober, bis zur Premiere am 26. Jänner stehen noch intensive Probentage an. Wichtig ist dem Theaterverein, auch junge Nachwuchsschauspieler zu begeistern, heuer erstmals dabei sind Lilli Wagner und Emil Klostermann, der in Linz Kunst studiert und sich auch beim Bühnenbild eingebracht hat.

Aufführungstermine im Melodium Peuerbach: 26. und 27. Jänner (19.30 Uhr), 28. Jänner (18 Uhr), 2. und 3. Februar (19.30 Uhr), 4. Februar (18 Uhr). Kartenreservierung unter www.peuerbacher-schlosstheater.at und bei der Sparkasse Peuerbach.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

