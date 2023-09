Peuerbach: Bereit für die Marsmission

Noch dauert es ein bisschen, bis die Menschheit zum Mars aufbricht: Ende der 2030er-Jahre halten Experten für einen realistischen Zeitpunkt, um eine Mission auf den Roten Planeten zu starten. Das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) ist an Simulationen beteiligt, die wichtige Erkenntnisse für den Echtfall liefern. Am Samstag hat es bei der Communale "Kosmos. Neue Welten" in Peuerbach Einblicke in seine Arbeit gegeben.

Die Sandgrube Ecklmair verwandelte sich an diesem Tag zum Astronauten-Trainingsplatz. An mehreren Stationen konnten die rund 1500 Besucher aus nächster Nähe das Equipment betrachten, das bei Übungen für Marsmissionen zum Einsatz kommt – und in weiterentwickelter Form tatsächlich auf dem Nachbarplaneten der Erde zur Anwendung kommen könnte. "Ich bin mir sicher, dass viele Kinder, die wir bei unserem Public Day erreicht haben, Wissenschaft cool finden und diese Begeisterung sie vielleicht sogar zu einer Karriere in der Raumfahrt führt", sagt ÖWF-Direktor Gernot Grömer.

An verschiedenen Stationen war die Mars-Ausrüstung ausgestellt. Bild: ÖWF

Raumanzüge und Rover

Die Ausrüstung wurde an verschiedenen Stationen vorgestellt. Dort standen Wissenschafter auch für alle Publikumsfragen zur Verfügung – ein Angebot, das gerne und häufig genutzt wurde. Zu sehen gab es unter anderem einen Raumanzug – das ÖWF ist eine von fünf Organisationen weltweit, die einen derart realistischen Prototyp entwickelt haben. Außerdem waren "Rover" – also Roboter-Fahrzeuge, die zum Beispiel Bodenproben einsammeln und Karten von der Landschaft erstellen können – auf dem Gelände unterwegs.

Kinder konnten selbst einen Mars-Rover steuern. Bild: ÖWF

Allein beim Anschauen blieb es nicht: Kinder konnten auch selbst in einen Raumanzug schlüpfen und erleben, wie sich Astronauten auf einem Spaziergang über die Marsoberfläche fühlen. Außerdem gab es die Möglichkeit, das Steuer für einen Rover zu übernehmen und selbst eine Rakete zu bauen – allerdings mit Wasser statt mit einem hochentzündlichen Treibstoff als Antrieb.

Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Peuerbacher Bürgermeister Roland Schauer, er nahm auch eine Abordnung aus Armenien in Empfang: Dort findet nämlich kommendes Jahr im März unter Beteiligung des ÖWF eine Mars-Simulation statt. Sechs Astronauten – zwei Frauen und vier Männer – werden dort vier Wochen lang simulieren, wie Astronauten auf dem Roten Planeten leben.

