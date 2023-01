Peuerbach begibt sich auf Marsmission und weckt Neugier auf die Communale

In der "Stadt der Sterne " laufen die Vorbereitungen für die zweite Communale. Das kleinere Nachfolgeformat der Landesausstellungen wird am 30. Mai eröffnet und findet bis 26. Oktober unter dem Titel "Kosmos – neue Welten" statt.

Die Landes-Kultur GmbH mit Geschäftsführer Alfred Weidinger zeichnet für die neue Ausstellung im Schloss verantwortlich. Ausgehend vom wissenschaftlichen Horizont zur Zeit des bekannten Astronomen und Mathematikers Georg von Peuerbach, der vor 600 Jahren in Peuerbach geboren wurde, begibt man sich auf die Reise in den Weltraum und greift Themen wie die Geschichte der Raumfahrt, Mondlandung sowie die Marsmission auf.

Ein Forscherteam wird in Peuerbach eine Marsmission simulieren. Bild: OeWF/Paul Santek

Bürgermeister Roland Schauer (Bürgerliste) macht bereits auf ein Publikumshighlight neugierig, eine simulierte Marslandung in einer aufgelassenen Sandgrube. Astrophysiker Gernot Grömer, bekannt von der Sendung P.M. Wissen auf Servus TV und Direktor des Österreichischen Weltraum Forums Austria, war bereits für Vorgespräche in Peuerbach. "Ein Forschungsteam, das an einer Marsmission arbeitet, kommt mit großer Wahrscheinlichkeit für zwei Wochen nach Peuerbach und wird mit den neuesten Robotern und Technologien eine Marsmission simulieren", sagt Schauer.

In den Schlosshof soll ein Mond mit sieben Metern Durchmesser kommen und eine Marslandschaft hineingebaut werden. "Am Ende des Tages geht es darum, dass es A eine Topausstellung wird, aber B auch viele Besucher kommen, dafür braucht es ein paar Aha-Effekte", sagt Schauer, der glaubt, dass die Communale für seine Stadt eine Riesenchance sei. Miteinbezogen wird auch der Kometor, der in den vergangenen Jahren nur mehr wenig besucht wurde. Kürzlich haben ihn Mitarbeiter des Ars Electronica Centers inspiziert. Das genaue Konzept für die Bespielung steht aber noch aus.

Während der Communale sollen der gesamte Peuerbacher Stadtkern und Leerstände mit Kunst- und Kulturprojekten belebt werden. Die Gespräche mit den Hauseigentümern laufen. Miteinbezogen werden so wie in Eferding, wo die Premiere der Communale stattfand, auch wieder Künstlerinnen und Künstler aus der Region. Sie können ihre Projekte bis 13. Februar einreichen (alle Infos dazu unter communale.at). "Ich bin selbst schon sehr gespannt, wie viele Projekte vorgeschlagen werden und für welche sich die Jury letztendlich entscheiden wird", sagt Schauer.

Mitte Jänner wird die derzeitige Ausstellung im Schlossmuseum abgebaut, zuvor wurde alles digitalisiert, fotografiert und gefilmt. In der neuen Ausstellung werden besondere Exponate wie ein Astrolabium-Uhr, die für die Zeitmessung, Bestimmung von Gestirnshöhen und Simulierung von Planetenbahnen verwendet wurde, zu sehen sein. Auch Beispiele von Science-Fiction, Vorstellungen von Raumfahrt und Weltraum in der Populärkultur, werden präsentiert.

Autor Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels

