"Liebe Wegbegleiter!", tituliert der frühere Wirtschaftsstadtrat und VP-Chef Peter Lehner (52) seinen Abschiedsbrief als Stadtpolitiker. An der Gestaltung von Wels habe er zwölf Jahre mitwirken dürfen. Vieles sei geglückt: "Wir konnten in den letzten Jahren große und kleine Erfolge feiern. Vieles bleibt noch zu tun." Lehner erinnert auch an Initiativen und Ideen, die sich nicht durchsetzen konnten: "Das ist Kommunalpolitik", betont er.