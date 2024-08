Personenrettung auf Baustelle: Mann stürzte vier Meter in die Tiefe

Personenrettung bei Firmenareal in Aschach an der Donau

Zu einer Personenrettung wurde heute Morgen gegen 9 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Aschach an der Donau (Bezirk Eferding) alarmiert. Bei einer Baustelle auf einem Firmenareal war ein Arbeiter etwa vier bis fünf Meter in die Tiefe gestürzt und in einer Grube gelandet. "Wir wurden als zuständige Feuerwehr alarmiert. Nachdem wir aber parallel noch einen anderen Einsatz in Pupping mitbetreut haben, ließen wir auch weitere Einsatzkräfte aus Landshaag alarmieren", sagt Kommandant Christian Müller von der Freiwilligen Feuerwehr Aschach im Gespräch mit den OÖN.

Auch die Höhenretter der Feuerwehren Alkoven und Axberg wurden als Spezialkräfte angefordert. "Wir konnten den Mann aus der Tiefe retten und haben ihn anschließend an die Rettungskräfte und den Notarzt übergeben", sagt Müller.

Der Notarzt aus Eferding versorgte den verletzten Mann zunächst an der Unfallstelle, anschließend wurde er ins Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht, wo er zunächst in den Schockraum eingeliefert wurde.

