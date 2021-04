In einem offenen Brief wenden sich Persönlichkeiten aus Kunst, Politik, Wissenschaft und Medien an den Welser Gemeinderat und fordern ihn auf, die Mitte März in der Schmidtgasse aufgestellte Venus aus Bronze zu entfernen. Die Nachbildung des römischen Originals sei in der NS-Zeit zum Kultobjekt erhoben worden. Damals wurden Reichsmarschall Hermann Göring und andere NSDAP-Größen mit kleinen Duplikaten geehrt.