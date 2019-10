Von einem Pflegenotstand im Bezirk Eferding spricht Alkovens Bürgermeister Gabriel Schuhmann (SP). Betten müssen trotz Wartelisten wegen des Personalmangels in der Pflege frei bleiben. "47 Personen sind bereits in anderen Heimen außerhalb des Bezirks untergebracht, auch für das geplante Heim in Alkoven wird es schwierig werden, Personal zu finden", sagt Schuhmann.