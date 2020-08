Personal wird wöchentlich getestet

Heute werden im Parkhotel Stroissmüller so wie jeden Freitag wieder rund 40 Mitarbeiter einen Corona-Test machen. "Es wird ein Rachenabstrich genommen, ein Durchgang ist in etwa einer halben Stunde erledigt. Das funktioniert ohne Probleme", sagt Hotelchef und Reisebürounternehmer Manfred Stroissmüller im Gespräch mit den OÖNachrichten. Bisher waren alle Tests negativ. Das Bad Schallerbacher Viersternehotel zählt zu jenen rund 130 Betrieben in Oberösterreich, die ihre Mitarbeiter, die Kontakt zu Gästen haben, regelmäßig testen lassen. Hier will man sich den Gästen als sicherer Gastgeber präsentieren, der darauf achtet, Personal und Urlauber so gut wie möglich zu schützen. Am Dienstag bekam der Bad Schallerbacher Unternehmer Besuch von Tourismusministerin Köstinger (VP), die das Hotel als teilnehmenden Betrieb an der Initiative "Sichere Gastfreundschaft" auszeichnete.

Die Tests, die vom Steuerzahler bezahlt werden, sind freiwillig, das Interesse daran ist allerdings bei vielen Gastro- und Hotelbetreibern nach wie vor verhalten. Von der ursprünglich von der Ministerin angepeilten Zahl von 65.000 Corona-Tests pro Woche in der Hotellerie und Gastronomie ist man weiterhin weit entfernt.

Die Corona-Krise ist auch für Stroissmüller eine unternehmerische Herausforderung. "Mit dem Hotelgeschäft sind wir so weit zufrieden, eine Herausforderung ist, dass immer kurzfristiger gebucht wird", sagt der Hotelchef. Ganz anders sieht es mit dem Reisebürogeschäft aus. Statt Auslandsreisen stehen fast nur noch Bus-Tagestouren in Österreich in Kombination mit Bergbahnfahrt und Schifffahrt auf dem Programm, kleinweise laufe das wieder an. "Wir hatten noch mit einem guten September für Kroatien gerechnet, das fällt nun auch weg", sagt Stroissmüller. Stattdessen sind etliche Absagen zu bearbeiten, Anzahlungen zurückzuüberweisen und Flugreisen zu stornieren.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at