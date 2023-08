Person reanimiert: Rettungseinsatz an der Traun in Wels

Die Einsatzkräfte wurden um 10.45 Uhr alarmiert, dass eine Person in der Traun zu ertrinken droht. Als die Feuerwehren Wels, Marchtrenk und Thalheim sowie die Wasserrettung Vorchdorf am Einsatzort nahe der Entsorgungsanlage in Wels eintrafen, hatten Polizisten die Person bereits aus dem Wasser gerettet. Nach der Reanimation auf dem Treppelweg wurde die Person ins Krankenhaus gebracht, bestätigte die Polizei gegenüber den OÖN. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.