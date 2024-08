Perfekte Kulisse an der Donau in Aschach für Kunsthandwerker

Der Markt entlang der Donau in Aschach ist am Wochenende wieder beliebter Treffpunkt.

Hunderte Besucher werden am Wochenende mit dem historischen Schaufelraddampfer "Schönbrunn" Station in Aschach machen und auf den Kunsthandwerksmarkt gehen. Veranstalter Gottfried Schmuck aus Kallham erwartet insgesamt an die 4000 Besucher und mehr als 80 Aussteller aus Österreich, Deutschland, Slowenien, Tschechien und Ungarn. "Wir legen Wert darauf, dass die Produkte selbst gefertigt sind und keine Handelsware angeboten wird, das steht bei uns im Vertrag", betont der 70-Jährige im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Hälfte des Jahres unterwegs

Er selbst ist mit Percussion-Instrumenten am Markt vertreten und engagiert sich seit der schwierigen Coronazeit als Funktionär in der Wirtschaftskammer für die Branche der Kunsthandwerker. "Es ist kein einfaches Metier, neben der Produktion der Produkte in der eigenen Werkstätte sind viele, teilweise auch mit Familien, die Hälfte des Jahres an den Wochenenden unterwegs."

Schmuck wählt mit seiner Partnerin Lucia Holly die Aussteller nach Qualität, Originalität und persönlicher Handschrift aus. "Heuer haben wir beispielsweise einen Innviertler dabei, der alte Badewannen zerschneidet und aus dem emaillierten Metall Gartenobjekte fertigt." Kunst aus Moos ist ebenso zu sehen wie Schönes aus Treibholz, Glaskunst, Möbel-Upcycling, Fesches aus Wolle, Mode für Groß und Klein, Kosmetik und vieles mehr.

Zum dritten Mal wird beim Kunsthandwerksmarkt auch das Kulturzentrum Tischlerei am oberen Schopperplatzgelände miteinbezogen. "Dort werden neun Aussteller vertreten sein, wir wollen den Platz dahinter auch noch mehr beleben, es wird dort auch einen Foodtruck geben", kündigt Schmuck an.

Das Duo Charlie Haidecker (Gitarre und Gesang) und Schmucks Bruder Franz, der unter anderem in der bekannten Band Broadlahn spielt, werden auftreten.

Verkehrsberuhigte Flaniermeile

Während der Veranstaltung wird der Donaumarkt zur verkehrsberuhigten Flaniermeile. Vom Ortszentrum bis nach dem Marktgelände gilt ein Pkw-Fahrverbot (ausgenommen Anrainer). Von den Besucherparkplätzen (es gibt einen Lotsendienst) fährt an beiden Tagen alle zehn Minuten ein Shuttlebus zum Marktgelände und retour.

19. Kunsthandwerksmarkt Aschach an der Donau: Öffnungszeiten am Samstag, 17. August, von 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 18. August, von 10 bis 17 Uhr.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger