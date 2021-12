Pensionistin rollte mit Rollator zum Löschangriff und war erfolgreich

Wenige Stunden bevor für eine ältere Pensionistin in Wels-Vogelweide der Umzug in ein Seniorenzentrum auf dem Plan stand, durchlebte die Dame noch einmal aufregende Momente. Der Adventkranz in ihrer Wohnung fing Feuer, die Wohnungsmieterin reagierte aber völlig geistesgegenwärtig und rollte mit ihrem Rollator sofort zum Löschangriff.

Der brennende Adventkranz war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Schaden entstand - außer am Adventkranz - zum Glück keiner. Die Feuerwehr lüftet die Wohnung, brachte den Adventkranz auf den Balkon und konnte nach wenigen Minuten wieder abrücken.