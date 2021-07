Pensionistin fiel auf falsche Polizistin rein

Die Betrügerin habe angegeben, dass die Tochter der 83-Jährigen einen schweren Autounfall gehabt haben soll. Da die Versicherung des Fahrzeuges abgelaufen sei, müsse die Pensionistin einen nicht genannten Betrag in Bargeld oder Goldschmuck bezahlen. Das Opfer hatte zuhause Bargeld und Schmuck in einem Tresor verwahrt und übergab dieses gegen 11 Uhr in einer grünen Handkassa der unbekannten Frau vor dem Wohnhaus. Nachdem die 83-Jährige ihre Tochter im Nachhinein jedoch telefonisch erreichen konnte, erstattete diese am späten Abend Anzeige.

Zu der Täterin gibt es folgende Beschreibung:

Sie soll in etwa 30 Jahre alt, mittelgroß und schlank gewesen sein. Die Täterin habe schwarze glatte Haare, sei gepflegt und hätte im oberösterreichischen Dialekt gesprochen. Die Betrügerin soll eine blaue Hose sowie einen blauen Pullover getragen haben.

Die Polizeiinspektion bittet um Hinweise unter folgender Nummer:

059133/4194