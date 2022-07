Pensionist übergab Gold an Betrüger

Am Freitag wurde der 83-jährige Mann zum Opfer von Betrügern: Eine Frau hatte den Pensionisten am Handy kontaktiert und sich als Polizistin ausgegeben. Sie teilte dem Welser mit, dass eine Kaution für seine Schwiegertochter zu bezahlen sei, ansonsten müsse sie mehrere Wochen in Untersuchungshaft. Daraufhin gab der 83-Jährige Gold im fünfstelligen Wert in eine kleine braune Lederhandtasche und übergab diese einem Boten, der bereits vor dem Haus wartete.

Die Polizei warnte schon mehrmals vor Anrufen, bei denen Unbekannte als Kriminalbeamte oder Polizisten auftreten und von angeblichen Notsituation von Angehörigen des Angerufenen berichten. In der Folge fordern die Betrüger hohe Geldbeträge.