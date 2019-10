Pensionist stellte sich dreistem Dieb in den Weg

Um 10:30 Uhr klingelte der Unbekannte an der Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus im Welser Stadtzentrum und fragte den 85-jährigen Pensionisten nach Geld. Als der betagte Mann dem Täter kein Geld gab und die Wohnungstür wieder schließen wollte, sah der Täter eine Geldtasche auf der Kommode im Vorraum liegen. Der Täter ging am Opfer vorbei und nahm die Geldtasche an sich. Als der Verdächtige die Wohnung mit der gestohlenen Geldtasche verlassen wollte, stellte sich ihm der Pensionist in den Weg. Es kam zu einer Rangelei, wobei der Täter 70 Euro aus der Geltasche entnahm und aus der Wohnung flüchtete.

Das Opfer wurde bei der Rangelei nicht verletzt, konnte zum Sachverhalt und zur Täterbeschreibung allerdings nur sehr ungenaue Angaben machen.