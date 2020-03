Pensionist starb nach Sturz in Krankenhaus

Ein 75-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land ist beim Beladen seines Pkw-Anhängers am Dienstag der Vorwoche so unglücklich gestürzt, dass er drei Tage später im Spital seinen schweren Kopfverletzungen erlag. Das teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit.

Der Pensionist wollte mit einer Scheibtruhe Pferdemist auf den Anhänger laden. Eine Holzplanke diente ihm dabei als Rampe. Als er mit der Schubkarre über das Brett fuhr, verlor er das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf.

