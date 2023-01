Pensionist schnitt sich mit Motorsäge ins Gesicht

Der Mann hatte am Freitagnachmittag in der Garage seines Hauses in Hinzenbach (Bezirk Eferding) mehrere Bretter mit einer Motorsäge geschnitten, als ihm ein folgenschwerer Fehler unterlief. Laut Polizei rutschte er ab und schnitt sich mit der laufenden Motorsäge in die Lippe. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er vom Notarzt versorgt und in das Klinikum nach Wels gebracht werden musste.

