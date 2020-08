Patrica Madl und Ina Huemer glänzen in Gold

Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in der Südstadt wurde Patricia Madl von der IGLA long life ihrer Favoritenrolle im Speerwurf gerecht. Die Diersbacherin holte sich mit 49,31 Meter den Titel in der Allgemeinen Klasse.

"Ich habe mich schon beim Einwerfen super gefühlt und war mir sicher, dass ich heute die 50 Meter werfen kann. Im Wettkampf wollte ich dann etwas zu viel und war nicht mehr so locker. Mein Ziel, den Titel ins Innviertel zu holen, habe ich aber geschafft", sagte Madl.

Über zwei Medaillen durfte sich die Taiskirchner Sprinterin Ina Huemer freuen. Über 100 Meter lief sie in 11,66 Sekunden persönliche Bestzeit und holte damit die Silbermedaille. Über 200 Meter holte Huemer mit einer Zeit von 23,96 Sekunden Bronze.

Patricia Madl Bild: gepa

Platz zwei in der Bestenliste

Alexander Penzenstadler vom Welser PSV sicherte sich im 100-Meter-Lauf mit persönlicher Bestzeit die Silbermedaille. Der Pichler gewann bereits seinen Vorlauf in 10,59 sec, im Finale konnte er sich dann nochmals steigern und lief mit 10,56 sec als Vizestaatsmeister durchs Ziel. Auch der anschließende Sturz im Auslauf mit einigen Blessuren konnte seine Freude nicht trüben. Diese Zeit bedeutet auch Rang zwei in der Bestenliste hinter Österreichs Top-Sprinter Markus Fuchs und eröffnet einen möglichen Startplatz in der 4x100-m-Nationalstaffel.

Penzenstadlers Vereinskollege Gregor Schöffmann erreichte bei schwierigen Bedingungen im Weitsprung den sechsten Rang (6,57 m).

Anna Pabinger vom Welser ALC belegte im 5000-Meter-Lauf mit 20 Starterinnen in 17:50,54 den siebten Platz.