Party, Festumzug und Kirtag: Am Wochenende feiert Stadl-Paura sein erstes Stadtfest

Feste muss man bekanntlich feiern, wie sie fallen. Für Stadl-Paura gibt es heuer gleich mehrere Anlässe: Vor 150 Jahren wurden Stadl-Traun und Stadl-Hausruck zu der heutigen Gemeinde zusammengelegt. Vor 50 Jahren wurde sie zur Marktgemeinde erhoben.

Zu all diesen Jubiläen kommt, dass der 5000-Seelen-Ort seit dem Vorjahr den Titel "Stadtgemeinde" trägt. "Das müssen wir natürlich gebührend feiern", sagt Bürgermeister Christian Popp (Liste Popp) der Welser Zeitung.

Am Samstag, 3. Juni, und Sonntag, 4. Juni steigt deshalb Stadl-Pauras erstes offizielles Stadtfest. "Die ganze Gemeinde ist aktiv geworden, um gemeinsam diese Feier zu gestalten. Ein Gutes vom Dorfcharakter haben wir uns erhalten – dass jeder jeden kennt und alle zusammenhelfen", sagt Popp.

Vereine feiern mit

Zum Auftakt findet ein Festzug statt, der ab 14.30 Uhr vom Pferdezentrum über den Marktplatz zur Dreifaltigkeitskirche führt, die vor allem als Paura-Kirche bekannt ist. Mit dabei sind die Stadlinger Vereine, von denen viele heuer selbst ein Jubiläum feiern: 150 Jahre bei den Schiffern, 130 Jahre beim Musikverein, 70 Jahre beim SK Blau-Weiß und 50 Jahre beim Trachtenverein. In der "Stadt der Pferde" dürfen zu einem solchen Anlass die Kutschenfuhrwerke nicht fehlen. Mehr als 500 Menschen werden an dem Festzug teilnehmen.

Bei der Kirche wird ein Zelt errichtet, in dem der Festakt stattfindet: Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) überreicht dort offiziell die Stadterhebungsurkunde. Nach weiteren Ansprachen und einem Vortrag zum Thema "150 Jahre Stadl-Paura" beginnt um 19 Uhr das Stadtfest mit Musik von den "Partykrocha" und vom Musikverein.

Am Sonntag ab 9 Uhr wird in der Paura-Kirche ein Festgottesdienst gefeiert. Danach findet der alljährliche Kirtag am Dreifaltigkeitssonntag statt, heuer ergänzt um einen Frühschoppen im Festzelt. Die Bewirtung übernimmt an beiden Tagen der Verein ProPaura – der Reinerlös fließt in die Renovierung der Dreifaltigkeitskirche.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer