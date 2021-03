Parklandschaft, Uni-Campus, Welios: Was geschieht künftig am Traunufer?

Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) sinnierte in der Vorwoche über die großartige Gelegenheit, das Welser Traunufer in eine Parklandschaft zu verwandeln. Zwei Tage später präsentierte er seine Überlegungen zur Umbrella-Universität mit zwei Standortvarianten, eine davon als Campus am Traunufer. Rabls Aussage stiftete Verwirrung.