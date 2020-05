Parken am Messegelände ist wieder möglich

Seit Wochen war das Messegelände gesperrt, deren großzügige Parkflächen vor allem von Mitarbeitern von Welser Betrieben genützt werden. Nur ein kleiner geschotterter Bereich wurde geöffnet, was bei manchem Pendler und Wels-Besucher für Unverständnis sorgte. Denn dieser Parkplatz war am frühen Morgen bereits voll, obwohl auch die Stellplätze in den nicht gebührenpflichtigen Kurzparkzonen den ganzen Tag über genützt werden konnten (diese Regelung endet wie berichtet am Montag).

Mit dem heutigen Aufsperren der Gastronomie wird das Messegelände wieder geöffnet. Bereits gestern wurde die Zufahrt über die Schwimmschulgasse einspurig für den Verkehr freigegeben.

Zu den Gründen für die lange Sperre sagt Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP), dass zu Beginn der Corona-Krise das Messegelände für Einsatzfahrzeuge freigehalten werden musste. Dann wollte man verhindern, dass Lkw-Fahrer auf dem großzügigen Gelände ihre Fahrzeuge abstellen. Und drittens sollte die Raserszene eingebremst werden, die sich hier immer wieder trifft und mit Beschleunigungs- und Bremsmanövern Lärm und viel Ärger verursacht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.