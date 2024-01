Papa als Sternträger, Mama als König: Wenn Sternsingen Familiensache ist

Ob die kleine Valerie ein "zusätzlicher" vierter König oder, wie sie selbst sagt, ein Engerl ist, muss das Publikum selbst entscheiden. Das zweijährige Mädchen ist aber ganz sicher einer der jüngsten von Zehntausenden Sternsingern, die dieser Tage in Österreich von Haus zu Haus ziehen und Spenden für den guten Zweck sammeln. Mit ihrer Mama Irmgard Hackl, ihrem Papa Philipp Fellner und ihren Brüdern Frederick und Jonathan war Valerie am Dienstag in Wels unterwegs.