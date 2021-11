Pärchen mit Baby stahl in OÖ Whisky um mehr als 6.000 Euro

Das Paar wurde von einer Kassiererin jedoch auf frischer Tat ertappt. Die beiden 34-Jährigen hatten das Diebesgut unter einer Decke im Kinderwagen ihres knapp einjährigen Babys versteckt, was die Verkäuferin jedoch bemerkte. Sie stellte das Paar zur Rede, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Sie stellte das Paar zur Rede, so die Polizei.

Bei der Befragung zeigte sich, dass in demselben Supermarkt in den zwei Monaten zuvor bereits mehrere Male Whisky-Flaschen weggekommen waren, der Schaden dürfte sich auf 3.115 Euro belaufen. Weiters stellte sich heraus, dass in einem zweiten Welser Supermarkt im selben Zeitraum ebenfalls mehrere Flaschen der Spirituose entwendet worden waren, auch hier dürfte sich der Schaden auf rund 3.000 Euro belaufen. Der Mann zeigte sich bei der Einvernahme nicht geständig, die Frau gab die Taten jedoch zu und rechtfertigte sich damit, dass sie von ihrem Lebenspartner dazu überredet bzw. gedrängt worden sei. Grund für die Diebstähle dürfte laut Polizei die Drogensucht des Täters gewesen sein.