Otelo startete Treff für Ukrainerinnen

Das Offene Technologielabor Otelo in Grieskirchen steht seit fünf Jahren Menschen offen, die sich hier ohne Konsumzwang treffen und austauschen sowie gemeinsame Aktivitäten planen und umsetzen können. Seit kurzem finden in den Räumlichkeiten in der Prechtlerstraße 18a nun auch jeden Freitagnachmittag Treffen von Ukrainerinnen statt, die im Raum Grieskirchen Zuflucht gefunden haben.

"Wir möchten ihnen die Möglichkeit bieten, miteinander in Kontakt zu kommen, ihre Sorgen zu besprechen und Erfahrungen auszutauschen", sagt Vereinsobmann Heinz Plohberger. Bei der Umsetzung unterstützten das Otelo-Team die Quartiergeber und die Stadt, die die Betroffenen über das Angebot informierte.

Da das Otelo auch regelmäßig Flohmärkte veranstaltet, finden sich im Fundus auch Dinge, die die geflüchteten Menschen gut gebrauchen können und mitnehmen dürfen. Als nächsten Schritt will man im Otelo auch ein Sprachcafé oder Lerncafés für Schulkinder anbieten, wenn sich dafür Personen melden, die sich ehrenamtlich engagieren wollen.

Erst vor kurzem ist das Otelo aus dem Brauereikomplex am Stadtplatz in die Prechtlerstraße übersiedelt. Statt mehr als 200 stehen dem Otelo-Team jetzt nur mehr knapp 80 m² zur Verfügung. "Zum Glück müssen wir auch hier nur die Betriebskosten bezahlen, wovon die Stadt die Hälfte übernimmt", sagt Plohberger. Hereinbringen will er die Fixkosten weiterhin durch Veranstaltungen, beispielsweise Vorträge zum Thema Klimaschutz und die Flohmärkte. "Allerdings müssen wir den Flohmarkt reduzieren, da wir nun nicht mehr so viel Lagermöglichkeiten haben", sagt Plohberger. Der Vereinsobmann schaute kürzlich mit einem Geschenkkorb, gefüllt mit Produkten aus der Region, bei Brauereibesitzer Marcus Mautner Markhof vorbei. Dieser hatte das frühere Otelo-Quartier am Stadtplatz fünf Jahre zur Verfügung gestellt und ebenfalls keine Miete, sondern nur die Betriebskosten verlangt. (krai)