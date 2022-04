Ostermarkt mit Kleintieren und Modenschau

Rund um den mit rund 1000 Ostereiern geschmückten Brunnen auf dem Kirchenplatz wird an verschiedenen Ständen Kunsthandwerk angeboten. Am Freitag unterhält ab 15 Uhr Luis Alpin, um 16 Uhr findet eine Trachten-Modenschau statt. Am Samstag steht ein Osterbasteln für Kinder auf dem Programm. Der Osterhase verteilt Ostereier an die Kinder, auch Kleintiere werden zu sehen sein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Am Freitag startet außerdem das Frühlingsgewinnspiel des Stadtmarketings und Grieskirchner Geschäfte. Für jeden getätigten Einkauf erhalten die Kunden einen Stempel auf ihre Teilnahmekarte, bereits mit drei Stempeln kann man an der Verlosung teilnehmen. Es winken Preise im Gesamtwert von mehr als 13.000 Euro und als Hauptpreis ein Elektroroller im Wert von 6700 Euro.