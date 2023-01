Ortsbus kommt gut an

Mitte Dezember startete mit dem neuen Thalheimer Ortsbus ein zusätzliches Angebot im öffentlichen Nahverkehr. Stündlich fährt dieser an Werktagen und am Samstag (von 9 bis 19 Uhr) bis zum Welser Bahnhof zehn Haltestellen an.

Nun zieht Bürgermeister Andreas Stockinger (VP) eine erste Bilanz: "Der Bus ist in der Früh, zu Mittag und am Abend randvoll. Tagsüber wird es schwächer mit der einen oder anderen Leerfahrt."

Intensiv frequentiert wird der Ortsbus von Jugendlichen, die Welser Schulen besuchen, sowie von Senioren, die im Ortszentrum Einkäufe erledigen. Die höchsten Fahrgastzahlen werden vom und zum Kirchenplateau gemessen. Gut angenommen wird die Fahrgelegenheit auch von Beschäftigten des Betriebsbaugebietes am Thalbach. "Anfang Februar bekomme ich eine detaillierte Auswertung", sagt Stockinger. In den Kleinbus passen rund 20 Fahrgäste.

