Ortsbus beförderte 4000 Fahrgäste

Die am 12. September in Betrieb genommene Fahrgelegenheit beförderte bisher mehr als 4000 Menschen. Die meisten Fahrgäste nutzen TIMO an Schultagen. Einzelne Fahrten, wie der erste morgendliche Kurs von Wels ins Thalheimer Gewerbegebiet und zwei der vier Morgenkurse in die Gegenrichtung, stechen hervor. "Die Idee hinter der Einführung des Ortsbusses war, einen Lückenschluss zwischen Thalheim und Wels zu schaffen und damit ein neues Öffi-Angebot zu etablieren. Bereits die ersten Wochen zeigen, dass das Angebot angenommen wird", freut sich Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP). Zufrieden reagiert auch Bürgermeister Andreas Stockinger (VP): "Es freut mich, dass mein persönlicher Eindruck bestätigt wurde. Auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind überwiegend positiv."

