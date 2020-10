Orgel-Nacht mit drei Konzerten in Wels

Gefeiert wird mit hochkarätigen Organisten der Abschluss der umfangreichen Renovierungsarbeiten an der Orgel der Stadtpfarrkirche. Die Besucher sind eingeladen, von einer Kirche zur nächsten mitzukommen und die unterschiedlichen Klangerlebnisse der verschiedenen Instrumente auf sich wirken zu lassen. Die besonderen Orgeln sind jeweils mit einem Welser Komponisten und Organisten eng verbunden. Dies sind Ernst Ludwig Leitner für die Herz-Jesu-Kirche, Johann Nepomuk David für die Evangelische Christuskirche und Josef Friedrich Doppelbauer für die Stadtpfarrkirche. Das erste Konzert beginnt um 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche, das zweite schließt um 19.30 Uhr in der Evangelischen Christuskirche an. Michaela Aigner, Lehrende am Mozarteum Salzburg und am Diözesankonservatorium in Linz, schließt den Kreis um 21 Uhr auf der frisch renovierten Orgel der Stadtpfarrkirche. Eintritt für alle drei Konzerte: 15 Euro, alle Infos auf www.welser-orgel-nacht.at

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.