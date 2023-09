Ordensfrau aus Waizenkirchen im Kampf gegen den Menschenhandel

Es sind zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten und hier aufeinanderprallen. Es ist die Geschichte von Frauen aus Osteuropa, Afrika oder Asien, die von einem besseren Leben in Österreich träumen und in den Fängen von Menschenhändlern und in der Prostitution landen. Und es ist auch jene von Ordensschwester Maria Schlackl, die Frauen hilft, auszusteigen, ihnen eine Stimme gibt und unermüdlich auf das Schicksal sexuell ausgebeuteter Frauen aufmerksam macht.