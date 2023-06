Open-Airs in drei Welser Stadtteilen im August

Die Pop-up-Konzertreihe findet an drei Freitagen im August um 19.30 Uhr statt. Im Vorjahr kamen bei den Veranstaltungen bis zu 1000 Besucher.

Den Anfang machen "Jonny Comet & the Rockets" am 11. August am Grünbachplatz. Die sechsköpfige Band nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise in die 50er Jahre und interpretiert alte Songs neu.

Eine Woche später treten der bekannte Boogie-Pianist Daniel Ecklbauer und Christoph Steinbach in der Pernau am Sportplatz der Mittelschule 3 auf. Und am 25. August kommen erstmals Country-Freunde auf ihre Rechnung mit der Band "New West" in der Vogelweide (Sportplatz MS). Anmelden kann man sich ab sofort, das erleichtert dem Stadtmarketing die Planung ( www.wels.at).

Die Stadt Wels lässt sich die Gratiskulturangebote wie das MusikfestiWels, die Stadtteilkonzerte oder wie zuletzt ein Jahr lang die Abokonzerte jährlich rund 400.000 bis 500.000 Euro kosten.

"Das MusikfestiWels war der erste Schritt von Gratiskonzerten, auch der Probedurchgang in den Stadtteilen war sehr erfolgreich", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP). Ziel sei es, Kultur sehr niederschwellig den Menschen näherzubringen. In den Stadtteilen werden auch die lokalen Wirte miteingebunden, die die Bewirtung übernehmen.

Mehrtägige Festivals wie das Lido Sounds in Linz kann sich Rabl in Wels eher nicht vorstellen. "Das Messegelände ist zu zentral, wo Platz wäre, ist der Flugplatz, aber dort ist eine derartige Veranstaltung aus naturschutzrechtlichen Gründen untersagt."

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger