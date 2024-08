Open Air und Genussfeste mitten in der Grieskirchner Innenstadt

Das Konzert findet mitten in der Stadt auf dem Kirchenplatz statt. "Wir freuen uns auf einen großartigen Abend, denn die Band besticht durch die hohe Authentizität", verspricht Stadtmarketing-Obmann und VP-Stadtrat Thomas Wimleitner, der sich live von der Band überzeugen ließ und auf perfektes Open-Air-Wetter hofft. Auf dem Programm stehen die größten Hits von Ambros, Fendrich, Danzer, Cornelius, Hubert von Goisern und weiteren heimischen Musikgrößen. Bei vielen Songs wird das Publikum textsicher sein und kräftig mitsingen.

Die Grieskirchner Gastronomen werden die Bewirtung übernehmen. Es wird auch genügend Sitzmöglichkeiten geben, der Eintritt zum Konzert ist frei. Ersatztermin bei Schlechtwetter gibt es keinen.

Bereits heute, Freitag, geht es mit dem "Musikalischen Stadtsommer" in der Bezirksstadt weiter. Die Band "Schräglog" tritt um 19 Uhr in der Sichtbar auf.

Vom 22. bis 25. August bauen dann wieder die Italiener ihre Stände im Stadtzentrum auf und bieten eine feine Auswahl an Weinen, Käse, Oliven, Pasta, Pizza und vieles mehr an. Am Freitag und Samstag werden auch italienische Musiker auftreten und mediterranes Flair nach Grieskirchen bringen.

Im September geht es dann regional kulinarisch weiter. Der Bauernmarkt feiert heuer 40 Jahre, die Beschicker laden am 21. September zu einem kleinen Jubiläumsfest mit Kulinarik und Musik ein.

Foodtrucks am Kirchenplatz

Mit einem neuen Veranstaltungsformat will man die Besucherinnen und Besucher am 4. Oktober in die Bezirksstadt locken. Am Kirchenplatz werden ab 12 Uhr regionale Köstlichkeiten aus den Foodtrucks angeboten, dazu wird coole Musik gespielt. "Bis jetzt sind bereits elf Foodtrucks angemeldet", freut sich Wimleitner. Am Nachmittag ist eine Weinverkostung geplant.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger