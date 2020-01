OÖN-Leser können 10 Eintrittskarten für Ball des Sports gewinnen

Am 1. Februar steuert die Welser Ballsaison ihrem Höhepunkt zu. Zum zweiten Mal geht in der Welser Stadthalle der Ball des Sports über die Bühne. Nach dem Ausfall des Welser Stadtballs wegen Umbauarbeiten im Stadttheater rückt die Welser Sportgala in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Unter OÖN-Lesern werden 5 x 2 Karten verlost (Einsendungen unter info@ball-des-sports-wels.at).

Das Sportfest wird von den Dachverbänden Askö und Union gemeinsam mit der Tanzschule Santner veanstaltet. Welser Sportvereine unterstützen das gesellschaftliche Ereignis. Moderator des Sportballs ist Ex-Dancing-Star Martin Ferdiny. Wie im Vorjahr wird das PT Art Orchester unter Norbert Hebertinger die Gäste auf die Tanzfläche locken. Hochwertig ist auch die Deko. Sie stammt von der Wiener Event-Architektin Almuth Bene.

Der stimmungsvoller Start in die Ballnacht mit dem Einzug der Debütanten wird vom Geschwisterpaar Maria und Christoph Santner dirigiert. Eine Publikumsquadrille und die Mitternachtseinlage dürfen bei einem so wichtigen gesellschaftlichen Ereignis nicht fehlen. Die Santners geben auch dabei den Takt vor. Die Welser Tanzschule choreografiert heuer wieder den Opernball. Wer beim Gewinnspiel kein Glück hat, kann sich mit Restkarten trösten, die bei der Wels Info (Stadtplatz 44) aufliegen. Neben Flanierkarten kann man im Vorverkauf noch Kontingente an Sitzplatzkarten ergattern.