OÖN-Börsespiel: Welser HAK-Schüler blicken auf den Finanzmärkten durch

Die Situation auf den Finanzmärkten verändert sich ständig, aber Stand gestern konnte der HAK Wels beim Börsespiel von OÖN und Raiffeisen Oberösterreich keiner das Wasser reichen: Die 4C führte die Klassenwertung an, mit Daniel Krajinovic kam auch die Nummer eins der Schülerwertung aus der Stelzhamerstraße. Begeistert zeigt sich Direktor Andreas Führer: "Das Börsespiel ist eine tolle Gelegenheit für die Schüler, sich spielerisch mit der Thematik auseinanderzusetzen und Anlagestrategien zu entwickeln."

Die Schüler der 4C setzen vor allem auf den US-amerikanischen Markt. "Wir haben schnell gemerkt, dass viele Faktoren Einfluss auf die Kursentwicklung haben – aktuell zum Beispiel die politische Situation in den USA", sagt Schüler Michael Neumair. Das "beste Pferd im Stall" der 4C: Anteile am Technologiekonzern Palantir, der mehreren Teilnehmern des Börsespiels Spitzenplätze eingebracht hat.

Spaß am Wettbewerb

Ihre Strategie bespricht die Klasse meist am Morgen. Den Zugang zum Benutzerkonto haben alle Schüler – einige Mutige haben bereits im Alleingang Kauf- oder Verkaufsentscheidungen getroffen. Dabei hätten sie ein gutes Händchen bewiesen, sagt Klassenvorständin Mirjam Oleinek: "Bisher haben sie sehr gute Entscheidungen getroffen." Die Klassenvorständin unterrichtet die Schüler in den kaufmännischen Fächern. "Ich mache eigentlich mit jeder vierten Klasse beim Börsespiel mit. In diesem Jahr stehen die Finanzmärkte auf dem Lehrplan, und für die Schüler ist es sehr spannend", sagt die Pädagogin. Besonders die Wettbewerbskomponente rege die Jugendlichen an, sagt Oleinek: "Viele machen auch alleine in der Schülerwertung mit. Sie tauschen sich untereinander aus, wir haben mehrere Schüler in den Top 100."

Ganz vorne dabei ist Daniel Kraijnovic: Der Jugendliche aus der 5C schaffte es gestern auf den ersten Platz der Schülerwertung. Auch er setzte auf Aktien aus den USA und ist gut damit gefahren. "AirBnB war lange Zeit im Minus, jetzt bin ich auch damit im grünen Bereich", sagt er.

Ob er gewinnen will? "Cool wäre es schon, aber der Wettbewerb an sich ist auch lustig", sagt der 19-Jährige. Seine Schulkameraden aus der 4C zeigen sich ehrgeiziger. Sie wollen sich den Hauptgewinn, einen Logenplatz bei einem LASK-Heimspiel, sichern. Und eine Nachricht – mit Augenzwinkern – für die Schüler der HTL Paul-Hahn-Straße, die gestern auf dem zweiten Platz lagen, haben die Jugendlichen auch: "Ihr seid keine Gegner für uns."

Jetzt mitmachen: Wer beim Börsespiel von OÖN und Raiffeisen Oberösterreich dabei sein willl, ist noch nicht zu spät: Noch bis 26. März läuft der Bewerb, in den verschiedenen Kategorien gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Hauptpreis ist ein Kepler-Fonds-Gutschein im Wert von 15.000 Euro.Alle Informationen zum Börsespiel und zur Anmeldung gibt es unter oon-boersespiel.at

