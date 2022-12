Oldtimerclub spendete doppelt

500 Euro gingen an die Pfarre, dieselbe Summe wurde an den Kindergarten der Gemeinde übergeben: "Die Pfarre saniert die schöne Filialkirche St. Georgen im Schauertal und kann bestimmt Unterstützung brauchen. Auch der Kindergarten kauft immer wieder Spielsachen und Equipment für die Kleinen. Beides wollen wir gerne vom Oldtimerclub unterstützen", sagt Obmann Josef Krumphuber. "Es freut mich sehr, dass der Club die Geldspende im Ort tätigt. Das zeigt mir einmal mehr, wie groß der Zusammenhalt in Fischlham ist", lobte Bürgermeister Klaus Lindinger (VP) die Bemühungen des Vereins.

