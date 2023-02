Ohne Trainer gelang Grieskirchen der Sieg

Die Faustballer der UFG Grieskirchen/Pötting konnten nach der klaren Niederlage gegen Linz Urfahr (0:3) gegen Münzbach einen 3:0-Sieg einfahren – und das ohne Trainer, denn Markus Kraft und Hubert Schatzl fielen beide krankheitsbedingt aus.

Das Spiel gegen die Heim-Mannschaft aus Münzbach entwickelte sich aus der Sicht der Grieskirchner erfreulicher. Das Team kam auch ohne Trainer besser ins Spiel und konnte trotz Auf und Ab die Oberhand behalten und die Sätze klar dominieren. Die Grieskirchner erzielten besonders in den entscheidenden Phasen wichtige Punkte, sodass sie ihr letztes Spiel der Saison mit 3:0 gewinnen konnten (10:12 / 8:11 / 8:11). Vor allem Joao Victor Fidelis glänzte mit einer starken Erfolgsquote am Service und Rückschlag und erkämpfte in engen Phasen wichtige Punkte. Den Grieskirchnern gelang mit dem Sieg ein versöhnlicher Saisonabschluss, und sie beenden die Saison auf dem siebten Rang.

Blick voraus auf die Feldsaison

Da die Hallensaison nun für die UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting abgeschlossen ist und der Klassenerhalt erreicht wurde, wird der Blick nach vorne auf die neue Saison gerichtet, so Trainer Kraft. Am Feld würden die Karten wieder neu gemischt, und man dürfe wieder auf spannende Spiele hoffen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper