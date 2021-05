Sie produzieren regionale Lebensmittel, stecken viel Herzblut in die Vermarktung der eigenen Produkte und schaukeln neben der Landwirtschaft auch noch Familie und Haushalt. Nicht zuletzt tragen Bäuerinnen wesentlich zum sozialen Leben in den Gemeinden bei. Die LEADER-Region Wels-Land holt nun mit dem Projekt "Die Bäuerin hat’s" Landwirtinnen vor den Vorhang. Auftakt war gestern mit einer Pressekonferenz am Hof "Gemüsefreude" von Magdalena und Jonathan Martin-Mayr in Sattledt.