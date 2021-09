Im ersten Wahlgang hat es für Maria Pachner (ÖVP) mit drei Gegenkandidaten um 30 Stimmen knapp nicht gereicht. Sie muss an ihrem 59. Geburtstag am 10. Oktober in der Bürgermeisterstichwahl gegen den FPÖ-Kandidaten Franz Pointinger. Pachner, die seit fast 13 Jahren an der Spitze der Bezirksstadt steht, erhielt 1234 Stimmen (48,87 Prozent), Pointinger 500 Stimmen (19,8 Prozent).