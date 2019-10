Einige spielen noch mit verdeckten Karten, doch bei fünf Bürgermeistern in Gemeinden der Region ist der Rücktritt bereits fix und steht ein Generationswechsel bevor. Der 28-jährige Raphael Hofinger wird in Neukirchen am Walde Langzeitbürgermeister Kurt Kaiserseder (VP) nachfolgen. Der 65-jährige Tierarzt ist seit 1991 im Amt. Aufgrund der absoluten ÖVP-Mehrheit im Gemeinderat wird der Wechsel noch vor der nächsten Bürgermeisterwahl 2021 stattfinden. Denn nach der Vierjahresfrist nach einer