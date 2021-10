Österreichische Wuzzler-Elite duelliert sich in Wels

Die besten Tischfußballer Österreichs sind seit gestern in Wels stationiert. Der Tischfußballbund (ÖTFB) veranstaltet dort erstmals eine Staatsmeisterschaft. Der Titelkampf findet bis einschließlich Sonntag statt.

Wuzzeln kennt man aus der Schulzeit, aus Freibädern oder Wirtshäusern. Bei vielen Menschen ist das Geschicklichkeitsspiel bis heute ein beliebtes Hobby. Mittlerweile wurde aus dem Freizeitspaß eine Sportart, die im organisierten Rahmen ausgetragen wird.

Österreich zählt zu den erfolgreichsten Tischfußballnationen weltweit und gewann im Einzel sowie im Team bereits WM-Titel. Die amtierende Weltmeisterin im Einzel-Wettbewerb der Damen, Marina Tabakovic (Hotshots Graz), holte 2019 den Titel für Rot-Weiß-Rot. Bei diesen Staatsmeisterschaften werden auch die Startplätze für die nächste WM vergeben.

Oberösterreich ist im Tischfußball prominent vertreten. Staatsmeister Kevin Hundstorfer (ASKÖ Wal 05) will seinen Titel in der Heimatstadt verteidigen. Elli McDonald vom CULT Wuzelteam Klaus trägt bei den Damen die Hoffnungen heimischer Fans. Die Tochter von Sportunion-Präsident Peter McDonald holte zuletzt im Doppel mit Partner Ludwig Gansch den Junioren-Staatsmeistertitel. Als Mitglied des Junioren-Nationalteams gewann McDonald jüngst auch den Vizeweltmeistertitel. Bei ihrem Heimspiel in Wels wird die junge Oberösterreicherin erstmals bei den Erwachsenen antreten.

Auf einen spannenden Wettbewerb freut sich TFBÖ-Präsident Andreas Fercher. "In den vergangenen Jahren hat das Wuzzeln auf nationaler und internationaler Ebene große Fortschritte erlebt. Österreich liegt mit seinen Tischfußballern im weltweiten Spitzenfeld", betont der oberste Wuzzler des Landes.

Tatsächlich ist der Sport inzwischen in Turnhallen und Vereinen angekommen. Sobald die Corona-Pandemie überstanden ist, will Fercher eine Schülerliga ins Leben rufen.

Was zeichnet einen guten Wuzzler aus? Psychologie und Technik spielen eine wichtige Rolle. Ebenso entscheidend ist die mentale Stärke. Neben dem Talent sind auch schnelle Reflexe und gute Koordinationsfähigkeit gefragt. (fam)

Die Staatsmeisterschaft kann über einen Livestream mitverfolgt werden. Die Spiele werden von Kommentatoren begleitet. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 100.000 Zuschauern. Link zur Übertragung: www.twitch.tv