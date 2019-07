Österreich-Premiere in Schallerbach: Ein "Defi" hängt in einer Telefonzelle

Ein Defibrillator kann Menschenleben retten – durch Stromstöße nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand, die den Herzmuskel wiederbeleben sollen. Die "Defis" können problemlos von Laienhelfern eingesetzt werden. "Man kann nichts falsch machen: Außer, man setzt ihn bei einem Notfall überhaupt nicht ein", sagte gestern Rotkreuz-Landespräsident Walter Aichinger vor der Presse. Wird der Defi-Kasten geöffnet, erklärt eine Computerstimme, was zu tun ist.

Landesweit gibt es 1700 Defis an stark frequentierten Orten – vom Amtsgebäude bis zum Geldinstitut. Seit gestern hängt auf dem Rathausplatz in der Kurgemeinde der Lebensretter in einer Telefonzelle. Es ist bundesweit der erste, der an einem derartigen Ort platziert ist. Ob weitere folgen, stehe noch nicht fest, sagte gestern A1-Managerin Sigrid Bachinger aus Wien. Die gebürtige Gaspoltshofnerin ist mit Bürgermeister Gerhard Baumgartner (ÖVP) einer Meinung: "Gut, dass wir den Defi in der Telefonzelle haben, ich hoffe aber, dass wir ihn nie oder nur selten brauchen."

Die Marktgemeinde finanzierte das rund 2500 Euro teure Gerät. Die Initiative dafür kam von Bauamtsleiter Markus Humer aus Tollet, einem ehrenamtlichen Rotkreuz-Sanitäter und dem Schallerbacher Notfallsanitäter Rainer Trawöger.

Rotkreuz-Chef Aichinger sagt, dass in Oberösterreich jedes Jahr rund 60 Defis durch Laien zum Einsatz kommen. Viele der so behandelten Patienten überleben. "Ohne Einsatz des Defis wären diese Personen definitiv tot: Das Rote Kreuz ist durchschnittlich neun Minuten nach Alarmierung beim Patienten: Aber diese neun Minuten sind nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand definitiv zu lange."

Aichinger warb gestern auch für den Besuch von Erste-Hilfe-Kursen. "Die meisten Notfälle passieren nicht auf der Straße, sondern in der Familie, in Betrieben: Dann ist es wichtig, dass die damit konfrontierten Menschen wissen, was sie zu tun haben." Das Rote Kreuz bildet jährlich rund 34.000 Menschen in Erster Hilfe aus.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Bad Schallerbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Friedrich Müller Lokalredakteur Wels f.mueller@nachrichten.at