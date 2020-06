ÖBB bauen am Hauptbahnhof Weichenheizung

Diese Weichen müssen im Winter beheizt werden, um die Gleise auch bei besonders niedrigen Temperaturen betriebsbereit zu halten. Das ÖBB-Immobilienmanagement erneuert Anfang Juli am Welser Hauptbahnhof die Weichenheizung und errichtet dort eine neue Station. Dafür muss ein Teil der Park-&-Ride-Anlage nahe Grünbachplatz vom kommenden Freitag bis zum darauffolgenden Dienstag gesperrt werden. In dieser Zeit werden Pendlern rund 20 Parkplätze nicht zur Verfügung stehen. "Wir platzieren an dieser Stelle einen Lastenkran, den wir für Bauarbeiten benötigen", erklärt Wolfgang Ammerstorfer von den ÖBB. Der Betrieb des benachbarten ÖBB-Parkdecks ist von den mehrtägigen Bauarbeiten nicht betroffen.

