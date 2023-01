"Oberösterreichs vermutlich gefährlichste Bushaltestelle"

Diese Bushaltestelle in Oberthan soll verlegt werden, weil auf beiden Straßenseiten der Gehsteig fehlt.

In der Ortschaft Oberthan am Rande der Stadt haben die Bewohner bisher viel Geduld bewiesen. "Seit Jahren kämpfen wir Bewohner vergeblich gegen den zunehmenden Verkehr. Gleichzeitig versuchen wir auf die Gefährlichkeit der Bushaltestelle hinzuweisen. Es geht hier um die vermutlich gefährlichste Bushaltestelle in Oberösterreich", sagt Anrainersprecher Peter Andreas Landerl.