Oberösterreich neu kennenlernen mit Ausflugs-Tipps der LEADER-Regionen

Seit dem Beginn der Pandemie haben sich viele Menschen aufgemacht, bisher noch nicht entdeckte Seiten unseres Bundeslandes kennenzulernen. Weitere Ideen und Anregungen liefert nun der neue Ausflugsführer "Entdecken und Staunen" mit 215 Tipps in allen 20 LEADER-Regionen Oberösterreichs.

Darin enthalten sind Naturerlebnis- und Themenwege, Schaugärten, Motorik-, Spiel- und Freizeit-Parks sowie Einkehrtipps. Dazu gibt es einen Überblick über Klettersteige, Hochseilgärten, Mountainbike-Touren sowie zu Schaubetrieben, die Einblick in ihre Produktionswelten geben. In einem dieser Betriebe, der Schaurösterei Emmas Laden & Kaffee von Martina und Michael Pauzenberger in Kallham, wurde gestern der Ausflugsführer präsentiert. In der Rösterei von Kaffee-Sommelier Pauzenberger entstehen Kaffeesorten und -mischungen, die mit herkömmlicher Massenware nicht zu vergleichen sind. Weil das Paar die Liebe zum Kaffee und sein Wissen gerne weitergibt, werden regelmäßig Führungen für Gruppen angeboten.

"Der Ausflugsführer präsentiert eine breite Auswahl von Projekten in den Regionen und lädt ein, nicht in die Ferne zu schweifen, sondern die Besonderheiten der eigenen Regionen mit allen Sinnen zu erfahren", sagt der für LEADER zuständige Landesrat Max Hiegelsberger.

Das Förderprogramm der EU, des Bundes und des Landes für die Entwicklung des ländlichen Raumes ist fast flächendeckend in Oberösterreich verankert. 409 Gemeinden sind Teil der 20 als eigenständige Vereine organisierten LEADER-Regionen. 1660 Freiwillige arbeiten aktiv in den LEADER-Gremien mit.

Erhältlich ist der Ausflugsführer, der von der Abteilung Land- und Forstwirtschaft, dem OÖ. Tourismus und den LEADER-Regionen gestaltet wurde, kostenlos in allen LEADER-Büros. Alle Tipps sind auch unter www.ausflugstipps.at zu finden. (krai)