Obermayr neuer Bürgermeister

Der bisherige Vizebürgermeister Andreas Obermayr löste Amtsinhaber Franz Pühretmayr ab, der seit 2002 an der Spitze Neukirchens stand. Die Wahl fiel einstimmig aus. Bürgermeister Obermayr, der am Wahltag seinen 38. Geburtstag feierte, ist politisch versiert. Seit 2003 gehört er dem Gemeinderat an. Nach der Wahl 2015 wurde er Vizebürgermeister. Obermayr ist hauptberuflich Versicherungsberater und gehört der Neukirchner Ortsmusik an. Das bekannteste Mitglied der Trachtenmusik, Landesrat Markus Achleitner, gratulierte persönlich. NR-Abgeordneter Klaus Lindinger schloss sich den Gratulationen an.

